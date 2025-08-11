Una persona fallecida y otra lesionada fue el resultado de un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 46 de la carretera Litoral en La Libertad Costa, según el informe policial, el conductor de un vehículo circulaba bajo los efectos de bebidas embriagantes cuando embistió al motociclista, quien murió en el instante, mientras que su acompañante fue trasladado a un centro hospitalario.

El responsable del siniestro, abandonó el automóvil en el lugar e intento huir de la escena, sin embargo, fue capturado por la Policía Nacional Civil.

Otro hecho se registró sobre la alameda Juan Pablo II, cuando un microbús del transporte público de pasajeros frenó de manera repentina para abordar a usuarios, ocasionando que un pick up impactará en la parte trasera de este, Comandos de Salvamento le brindó asistencia a personas que resultaron con crisis nerviosa.

Y en el caserío Piedras Blancas del barrio Las Mercedes en San Rafael Oriente, San Miguel, varias personas resultaron lesionadas en un percance vial, según el informe policial un pickup colisionó con un toro que se encontraba en la vía. 6 personas fueron trasladadas a un centro médico, entre estas un menor de 4 años de edad y una bebé de 5 meses.

Además, un vehículo de transporte de carga volcó sobre la autopista a Comalapa en cercanías a la terminal del Sur, obstruyendo varios carriles. Una grúa del Ministerio de Obras Publica, movilizó el camión habilitando el paso vehicular en la zona.