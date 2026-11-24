Una mujer de 23 años perdió el control de su vehículo e impacto contra un árbol, a la altura del cantón La Esperanza en Olocuilta, socorristas de Comandos de Salvamento, seccional Zacatecoluca, le brindaron atención prehospitalaria, posteriormente fue trasladada a un centro asistencial.

Mientras que en el bulevar Los Próceres, un camión perdió el control y terminó impactando contra la barrera de seguridad del paso a desnivel Hermano Bienvenido a Casa, cuando circulaba de poniente a oriente. El percance dejó únicamente daños materiales. Una grúa del Viceministerio de Transporte intervino para retirar el vehículo.

En otro accidente, una ambulancia de una institución de socorro derrapó y chocó contra la barrera divisoria del paso a desnivel del Árbol de la Paz, este incidente se suma a los percances reportados en las últimas horas, en medio de las condiciones provocadas por las lluvias.