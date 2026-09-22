Accidentes de tránsito de las últimas horas

Dos motociclistas fueron víctimas de accidentes de tránsito en las últimas horas. El primero perdió el control debido a mecánicos que tuvo su vehículo. El conductor cayó al pavimento y sufrió diferentes laceraciones en el cuerpo. El lesionado fue trasladado por Comandos de Salvamento hacia un hospital. El percance ocurrió sobre la carretera que conduce hacia Tecoluca a la altura del cantón La Joya en San Vicente.

Mientras que en el distrito de Jicalapa, La Libertad Costa, un segundo motociclista fue arrollado cuando transitaba sobre la carretera del cantón La Perla. Una ambulancia del sistema de emergencias médicas brindó auxilio a la víctima.

Sobre la carretera que conecta San Vicente con Zacatecoluca después de la entrada a la colonia Jiboa, el conductor de un vehículo particular se accidentó provocando solo daños materiales. Y en las cercanías de la plaza Zurita en San Salvador Centro, un adulto mayor fue atropellado por un automovilista. Socorristas de Comandos de Salvamento lo trasladaron hacia el hospital Rosales.

Hasta la fecha, el observatorio nacional de seguridad vial registra un total de 16,227 accidentes de tránsito, además de un saldo de 11,502 personas lesionadas y 1,040 fallecidos.