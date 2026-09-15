Accidentes de tránsito de las últimas horas

Las carreteras del país volvieron a teñirse de peligro durante una nueva jornada nocturna de accidentes viales que deja cuantiosos daños materiales, múltiples personas lesionadas y, lamentablemente, una víctima mortal.

El primer percance se registró sobre la carretera a Comalapa en La Paz, en las cercanías del cementerio Jardines del Recuerdo. Un pick-up que se dirigía hacia San Salvador fue sacado de su carril por otro automovilista, lo que provocó que impactara contra el arriate central y posteriormente colisionara con un camión. Afortunadamente, este hecho solo dejó daños materiales.

Minutos más tarde, en el redondel El Platillo en Santa Tecla, una pareja a bordo de una motocicleta resultó lesionada tras ser impactada por un vehículo particular. Según la versión preliminar, los motociclistas habrían invadido el carril al intentar un cruce hacia la calle Chiltiupán. Los heridos fueron trasladados de emergencia al hospital San Rafael.

La situación más crítica ocurrió sobre la autopista a la altura del cantón Nahualapa, en La Paz Centro, donde un automóvil sedán perdió el control dejando a cinco personas lesionadas.

Ante esta serie de percances, los cuerpos de socorro reiteran el llamado a los conductores a mantener la responsabilidad al volante, respetar las normativas de tránsito y extremar las medidas de precaución para evitar percances viales.