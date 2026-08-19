Accidentes de tránsito de las últimas horas

En Santiago Nonualco, La Paz, una mujer y un bebé de aproximadamente tres meses resultaron afectados luego de un choque frontal registrado en la calle que conduce hacia el puente Hoja de Sal, ambos fueron atendidos y estabilizados en el lugar por socorristas de Cruz Verde salvadoreña.

Mientras que, en el sector conocido como la curva de la muerte, en Nahulingo, Sonsonate. Cinco personas resultaron lesionadas luego de que la conductora de un pick up perdiera el control del vehículo e impactara contra un árbol, entre los afectados se encuentran dos menores de 5 y 9 años, quienes presentaron diferentes traumas y posibles fracturas.

Otro hecho ocurrió sobre la carretera Panamericana, cerca del cantón El Rodeo, en Moncagua, San Miguel Centro, donde una mujer murió tras ser atropellada. La víctima fue identificada como Ana Doris Soto. Las autoridades realizaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.

En lo que va del 2026, 915 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito, de ellos un total de 422 corresponden a motociclistas y 310 a peatones.