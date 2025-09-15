Los accidentes de tránsito que involucran a motociclistas han aumentado en un aproximado de 20% en El Salvador, con un alarmante incremento del 25% en el número de lesionados.

Esta crisis vial, que ya ha cobrado la vida de 327 personas este año, se atribuye principalmente a errores básicos como la velocidad inadecuada y la distracción.

Los expertos enfatizan que, si bien obtener la licencia es un primer paso legal, 9 de cada 10 conductores carecen de la capacitación esencial para manejar una emergencia o incluso usar los frenos correctamente.