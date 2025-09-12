Un accidente de alto impacto en el bulevar Orden de Malta que conduce al Puerto de La Libertad, dejó como saldo a dos personas lesionadas tras una colisión múltiple que involucró a varios vehículos.

Datos preliminares de las autoridades indican que el conductor de una camioneta habría invadido la zona verde para luego impactar frontalmente contra un automóvil blanco, lo que provocó que este último volcara.

La mujer que conducía ese vehículo sufrió golpes en el cuello y el tórax, mientras que los cuerpos de socorro atendieron también a dos motoristas en el caótico escenario.