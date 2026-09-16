Accidente entre rastra y camioncito en Tecoluca deja un fallecido y un herido grave

Un accidente de tránsito registrado durante la madrugada en Tecoluca, distrito de San Vicente Sur, dejó una persona fallecida y otra gravemente lesionada.

El siniestro ocurrió en la carretera Litoral, según informaron los equipos de socorro que acudieron a atender la emergencia.

En el hecho estuvieron involucrados un camioncito y una rastra. Personal de Comandos de Salvamento trabajó en la atención de las víctimas.

A la zona también llegaron elementos de la Policía Nacional Civil y personal de Medicina Legal para realizar el reconocimiento de la persona fallecida y las diligencias correspondientes.