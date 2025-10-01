Dos personas fallecieron en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 5 del Boulevard Constitución en San Salvador, cuando el motociclista de 25 años, arrolló al peatón Santos Benigno Rodríguez, de 91 años, resultando ambos mortales.

Vecinos de la comunidad, quienes aseguran que este tipo de siniestros son recurrentes en la zona, exigieron inmediatamente la construcción de una pasarela peatonal para prevenir más tragedias.

En el lugar, personal de Medicina Legal procesa la escena mientras familiares de las víctimas manifestaban su dolor, confirmándose que los cuerpos serán trasladados por funerarias, todo ello ante la angustia de testigos que pidieron mejoras viales urgentes.