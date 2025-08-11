Un nuevo accidente de tránsito se registró en el kilómetro 46 de la carretera Litoral, en La Libertad. El hecho fue protagonizado por una motocicleta y un vehículo que dejó el saldo de un fallecido y otro herido.

Según la Policía Nacional Civil, el conducto del vehículo manejaba bajo los efectos del alcohol cuando embistió al motociclista. Además, abandonó la escena e intentó huir.

Por último, las autoridades iniciaron un operativo para localizar con el sospechoso. El caso se encuentra en investigación.