Un grave accidente de tránsito entre un pickup y un sedan en el kilómetro 27, carretera desde Santa Ana a San Salvador, ha dejado como saldo preliminar a cuatro personas lesionadas, entre las cuales se confirma la presencia de un menor de edad.

El socorrista Fausto Fuentes de Cruz Roja Salvadoreña detalló que todas las víctimas, quienes sufrieron el impacto de una colisión que destruyó ambos vehículos, ya fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica especializada.

Mientras los equipos de emergencia se dedicaron a la estabilización y el rescate, la autoridad competente será la encargada de determinar las causas exactas que originaron este siniestro registrado desde primeras horas de la madrugada.