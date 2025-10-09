Un accidente de tránsito se registró al final del bulevar Monseñor Romero, en la incorporación hacia el bulevar Los Próceres en San Salvador.

Según la conductora de uno de los vehículos involucrados, acababa de salir del hospital veterinario Chivo Pet, donde había llevado a sus mascotas a consulta.

La madre de los gatitos quedó ingresada en el centro médico, mientras que las crías viajaban en la parte trasera del vehículo al momento del percance. Uno de los felinos murió tras el impacto.

Las conductoras resultaron ilesas, solo se reportaron daños materiales en ambos vehículos.