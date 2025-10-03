El puerto de Acajutla reporta un aumento del 60% en el ingreso de materiales de construcción, un indicador tangible del boom de inversión que vive el área metropolitana de San Salvador, según expertos.

Este dinamismo, que combina capital público y privado con un crecimiento del 35%, ha posicionado al rubro como el principal generador de empleo con 167,500 plazas.

Dado que la construcción explica aproximadamente la mitad del crecimiento del PIB nacional del 4.1%, su impacto se consolida como un pilar fundamental para la economía, aunque el sector ahora enfrenta el reto de superar la escasez de mano de obra calificada.