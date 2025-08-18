Es el entreno de la academia de fútbol El 10, la pasión por el futbol se vive así, por primera vez cuatro niños con trastorno del espectro autista participaron en un entreno en conjunto con deportistas de la academia. Santiago es uno de estos niños, tiene 9 años y asistió por cuarta vez, según su padre son sesiones positivas para su desarrollo.

El caso de Juan Diego es diferente, hoy tomo su primera clase y la alegría de sus padres era notoria, expresaron su emoción por contar con espacios donde los niños pueden desenvolverse con tranquilidad y supervisados por profesionales.

Por su parte el entrenador y fundador de la academia aseguró que están a las puertas de cumplir 2 años, iniciativa para atender e incluir niños dentro del espectro autista.

La academia brinda clases para niños desde los 6 hasta los 12 años, con acompañamiento, trabajo en equipo para el desarrollo de habilidades motrices con rutinas claras y contención emocional.