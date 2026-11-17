El 15.2% de las mujeres y el 11.4% de los hombres en la región reportan haber experimentado violación o agresión sexual durante la infancia. Según in informe de Into The Light 2026 y es que 1 de cada 5 mujeres y 1 de casa 7 de hombres en América Latina y el Caribe han sido víctimas de abuso sexual durante su infancia.

Mientras que, en el entorno digital, el 11.4% de los niños y adolescentes analizados en América Latina y el Caribe reportó haber experimentado solicitudes sexuales en línea durante el último año, a esto se le suma la exposición a contenido sexual no deseado, el informe estima que más de 20 millones de niñas y niños de la región que han estado expuesto a este tipo de contenido en internet, de acuerdo con los datos presentados, los reportes de material de abuso sexual infantil generado con inteligencia artificial aumentaron 8,411% a nivel mundial, entre el material generado con esta tecnología analizado durante 2025, el 65% de los videos fue clasificado en la categoría más grave, frente al 43% de los videos que no fueron generados con inteligencia artificial.

El informe destaca la falta de información, y es que el 54.9% de los países y territorios analizados no cuenta con leyes que establezcan periodos fijos para que los proveedores de servicios de internet conserven datos relacionados con material de abuso sexual infantil.

El índice también muestra que los reportes de abuso sexual infantil registrados por las autoridades han aumentado durante la última década en los conjuntos de datos analizados para América Latina y el Caribe.

Sin embargo, el propio informe advierte que un mayor número de reportes no necesariamente significa un incremento del abuso, ya que también puede estar relacionado con una mayor capacidad para detectar y registrar los casos.