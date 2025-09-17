Una nueva fase de devolución de dinero se abrió en el caso COSAVI, lo que permite a las personas con montos de hasta 55 mil dólares iniciar sus trámites de retiro.

Estos procesos, que deberán realizarse en la única agencia de la cooperativa Santa Victoria ubicada en la calle Gabriela Mistral en San Salvador, buscan brindar alivio a los afectados.

Aunque las autoridades destacan que la medida forma parte de un plan progresivo de restitución, también advierten que se requiere paciencia porque los desembolsos se harán de manera escalonada y controlada.