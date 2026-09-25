Abre al público el Jardín Centroamérica con el nuevo mausoleo de Francisco Morazán

El Jardín Centroamérica, ubicado en el centro histórico de San Salvador, está abierto al público desde hoy con el nuevo mausoleo de Francisco Morazán.

El presidente Nayib Bukele anunció ayer por la noche que el espacio estaría habilitado a partir de este día.

El mausoleo fue construido a un costado del Palacio Nacional y de la Biblioteca Nacional de El Salvador, en el Jardín Centroamérica.

A la inauguración asistieron cientos de personas, a quienes no detuvo la lluvia registrada en la noche.

El Jardín Centroamérica estuvo siendo intervenido durante varios meses por la alcaldía municipal antes de su apertura.