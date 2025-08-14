El abogado Carlos Avelar explicó los compromisos que adquieren los cónyuges al momento de casarse. Además, indicó las consecuencias legales de incumplirlos.

Entre los deberes esenciales están la fidelidad, el respeto mutuo y la asistencia en todas las circunstancias, además de acuerdos patrimoniales establecidos en el acta prenupcial.

El especialista explicó que la ley otorga iguales derechos y deberes a ambos, incluyendo la obligación de vivir juntos, compartir responsabilidades familiares y cuidar del bienestar del hogar.