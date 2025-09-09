Un niño recién nacido fue abandonado esta mañana en la colonia La Unión 2 del distrito San Sebastián Salitrillo, en el departamento de Santa Ana Oeste, donde vecinos lo encontraron expuesto a la intemperie y alertaron inmediatamente a las autoridades.
El menor fue rescatado por equipos de protección civil y puesto bajo resguardo institucional, mientras se inician las diligencias para localizar a su madre, cuya identidad y motivos para el abandono se desconocen hasta el momento.
Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias exactas de este caso y garantizar la protección del bebé.
El estado de salud del niño está siendo evaluado por profesionales médicos para descartar cualquier afectación por la exposición ambiental.