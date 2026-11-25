A meses de las próximas elecciones, algunos partidos políticos enfrentan dificultades para completar la integración de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), organismos que tendrán a su cargo recibir y contabilizar los sufragios durante la jornada electoral.

De acuerdo con los analistas, las limitaciones presupuestarias de los partidos dificultan la cobertura de estas funciones, por lo que deben buscar alternativas para completar la organización electoral y garantizar la presencia de personal durante los comicios.

Ante este panorama, el analista político Juan Carlos Torres planteó como alternativa establecer alianzas entre los partidos para que puedan vigilarse mutuamente durante las elecciones.