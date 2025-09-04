La proyección de las autoridades de salud de El Salvador, es entregar el hospital Rosales para este año, el avance es mayor al 90%, está en la etapa de adecuación y equipamiento médico, la infraestructura según datos oficiales, tendrían la capacidad de atender a 1,400 personas a diario, es decir un 300% más que en la actualidad, quienes utilizan el sistema de salud público tienen buenas expectativas de las nuevas instalaciones.

Según el titular de salud, la contratación de personal médico y especialidad continúa avanzando.

Se espera que el hospital Rosales pase de realizar 12 cirugías diarias, a 57, mientras que cirugías menores se proyecta se efectúen al día, 120, se espera que se agreguen especialidades como cirugía robótica, odontología, medicina familiar, farmacología médica, salud sexual y reproductiva, nefrología y geriatría.