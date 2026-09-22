9 de cada 10 negocios en el país son micro o pequeñas empresas

9 de cada 10 negocios en El Salvador son micro o pequeñas empresas, básicamente, este sector representa el 99.7% del comercio nacional y genera el 89.5% de los empleos y autoempleos en el país, la mayoría son emprendimientos familiares, como el de José Walter y Silvia de López, esposos que empezaron a vender frutas hace 35 años, en Santa Tecla.

Otro emprendedor es Víctor Ramos, quien en 2002 decidió abrir un cibercafé en Santa Tecla, asegura que sacar adelante un negocio requiere responsabilidad y una buena administración de los recursos, especialmente para afrontar los momentos adversos.

Las microempresas cuentan con entre 1 y 10 empleados; las pequeñas, de 11 a 50; las medianas, de 51 a 100, mientras que las grandes tienen más de 100 trabajadores, según la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, en el país existen un 1,489,000 negocios dentro de este sector, en contraste, hay 3,664 medianas empresas y 1,171 grandes empresas.