Estas son las imágenes del momento en que fue capturado Ricardo Villalta Vargas, señalado por un cuádruple homicidio ocurrido en diciembre de 2023 en el barrio Santa Anita de San Salvador. En las últimas horas, Villalta Vargas fue declarado culpable y condenado a 82 años de prisión, además de ser obligado a pagar más de 12,000 dólares en concepto de responsabilidad civil.

Según la investigación, el imputado había consumido bebidas alcohólicas y drogas cuando sacó un arma de fuego y disparó contra las víctimas con las que se encontraba. Tras el ataque, huyó del lugar en uno de los vehículos de las víctimas y más tarde robó pertenencias de otra persona en un bar.

Aunque trató de escapar, la policía lo detuvo cerca de las fuentes Beethoven, en la colonia Escalón. La condena fue impuesta por el tribunal quinto de sentencia de San Salvador.