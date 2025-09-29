El 80% del territorio salvadoreño es vulnerable a los impactos del cambio climático, como lluvias intensas, sequías, vientos e inundaciones y un 90% de la población salvadoreña se encuentra asentada en estas zonas de alto riesgo, según últimos datos de organizaciones.

Comunidades ubicadas a la orilla de quebradas y ríos fueron creadas de manera temporal tras el terremoto de 1986, otras surgieron con desplazados del conflicto armado. Sin embargo, 40 años después, la población continúa viviendo en estas zonas, que representan un riesgo para sus habitantes en cualquier época del año, señalan los expertos.

Por lo que señalan la urgente necesidad de generar un sistema de ordenamiento territorial, para que asentamientos urbanos no tengan mayores riesgos, además de trabajar con la población en acciones que reduzcan los impactos del cambio climático, como la reforestación, reducción de residuos contaminantes, ahorro de recursos, entre otros.