Siete señales clave indican cuándo tu columna vertebral necesita atención quiropráctica urgente según el especialista Efraín Rosales.

Hormigueo en extremidades, hombros asimétricos y dolores inexplicables en codos revelan compresión nerviosa por vértebras desalineadas. La quiropraxia corrige estas alteraciones que afectan órganos internos través del sistema nervioso, pues cada vértebra conecta con zonas específicas como riñones o páncreas.

Expertos recomiendan evaluaciones preventivas desde la infancia, ya que caídas cotidianas y mochilas pesadas causan 80% de problemas vertebrales en adultos.