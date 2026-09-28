¡66 años de servicio! Comandos de Salvamento celebra su aniversario con tradicional desfile

Comandos de Salvamento conmemoró sus 66 años de creación con su tradicional desfile, una actividad que incluyó música, demostraciones de habilidades y diferentes tácticas desarrolladas por sus voluntarios.

Durante el recorrido, los integrantes de la institución mostraron parte de lo aprendido en sus entrenamientos. Entre ellos estuvo Alexander Torres, quien suma 21 años de servicio y recordó los inicios de una base en Nejapa, formada junto a un grupo de aproximadamente 15 jóvenes.

La jornada también incluyó reconocimientos para voluntarios de distintas seccionales por su participación en la atención de emergencias durante el año. La actividad destacó además a integrantes con décadas de servicio y buscó visibilizar la labor de cientos de voluntarios vinculados a la institución.