Esta acción se repite a diario en distintos puntos del país, peatones que existiendo pasarela o pasos de cebra, prefieren cruzarse las arterias poniendo en riesgo sus vidas, especialistas aseguran que esto se debe a la falta de educación vial que existe en el país.

En lo que va del 2025, 320 peatones han fallecido luego de ser atropellados, representando casi el 40% del total de muertes en accidentes de tránsito, la población está consiente de esta acción y el riesgo que esto les representan, sin embargo, otros señalan que las pasarelas no están diseñadas para las necesidades de las personas.

Además, el experto señala que las carreteras de alto flujo vehicular del país, no están diseñadas para la movilización de peatones, como sectores que no cuentan ni con pasos de cebra, ni pasarelas.

El estado aún tiene trabajo por fomentar la educación vial en el país, Fagoaga dice que esto se debe implementar desde las escuelas para promover el respeto por las normas de circulación y el cumplimiento de estas, tanto en peatones, ciclistas y conductores.