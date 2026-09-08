30 distritos tienen altas posibilidades de inundaciones

30 distritos ubicados entre Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, Chalatenango, La Libertad, San Salvador y Cabañas, se encuentra con alta probabilidad de afectación temporal de infraestructura y movilidad vial y peatonal, así como impactos en zonas colindantes a ríos y arrastre de personas, sin registrar daños estructurales, según ha detallado un reciente informe de monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente. El boletín hidrológico ha reportado en las últimas horas un acumulado máximo de lluvia de 35.8 mm en la estación Angue, departamento de Santa Ana.

Mientras que en zonas como Ahuachapán, Turín, Sonsonate, Acajutla, Juayua, Nahuizalco y Nahulingo, se pronostica una probabilidad media de inundaciones urbanas generando afectación temporal al tráfico y paso peatonal.

Además, la institución también ha informado que existe probabilidad de desbordamientos en las cuencas del país, por humedad en los suelos, condiciones de nivel observadas y el pronóstico meteorológico. Además, el informe establece probabilidad media en el cauce principal y afluentes de la región hidrográfica Lempa alta.