3 de cada 10 salvadoreños viven fuera del país

Casi tres de cada diez salvadoreños viven fuera del país, el 28,9% de la población reside en el exterior, según datos de Naciones Unidas, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores estima que la diáspora alcanza los 2,5 millones de personas, al incluir a sus descendientes. Esta realidad fue analizada en un estudio presentado en octubre por organismos internacionales, que examina las condiciones de vida de los salvadoreños en el extranjero, sus aportes a la economía nacional y los desafíos que enfrentan.

Estados Unidos concentra al 85,6% de la diáspora salvadoreña. En ese país viven 1,57 millones de personas nacidas en El Salvador, pero la cifra aumenta a 2,77 millones al contabilizar a sus hijos, solo el 35,8% ha obtenido la ciudadanía estadounidense y el 67,6% cuenta con seguro médico.

Uno de los principales aportes de los salvadoreños en el exterior son las remesas. Durante 2025 enviaron al país 9,987 millones de dólares, una cantidad superior a los 6,428 millones generados por las exportaciones. Estos recursos llegan al 26,3 % de los hogares salvadoreños, que reciben un promedio de 179.5 dólares mensuales.

El estudio también advierte sobre los retos que enfrentan las familias vinculadas a la migración. Los hogares que reciben remesas presentan un mayor envejecimiento que el promedio nacional. Por otra parte, el 60.2% de los salvadoreños encuestados en estados unidos expresó su deseo de regresar al país, pero solo el 18.7% tiene planes concretos para hacerlo.