28 de septiembre de 1821: Se firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano

El 28 de septiembre de 1821 se redactó y firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, documento que declaró formalmente a México como nación independiente de la monarquía española.

Un día antes, el Ejército Trigarante encabezado por Agustín de Iturbide había entrado triunfalmente en la Ciudad de México, después de más de una década de lucha por la independencia.

La soberana Junta Provisional Gobernativa, integrada por 38 personas seleccionadas por Iturbide, se reunió para dar forma oficial a la nueva realidad política del país.

La firma del acta representó la formalización de un proceso independentista iniciado en 1810 con el levantamiento encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla.