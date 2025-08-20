270 delitos se reportan en promedio cada 24 horas en El Salvador, ya que mensualmente la cifra asciende a 8,223 casos según el informe de labores de la Fiscalía General de la República, correspondiente al periodo de junio 2024 a mayo de 2025, tiempo en el que en total se contabilizaron 98,671 delitos.

Según la tabla de los delitos de mayor impacto social que acumula 12,965 hechos, los robos y hurtos encabezan la lista con 6,758 casos, seguido de las violaciones con 2,739, y 1,565 corresponden a lo relativo a las drogas.

También hubo 541 extorsiones, 340 privaciones de libertad, y 291 por tráfico ilegal de personas.

Los homicidios intencionales cometidos fueron 96 y 25 feminicidios.

Mientras que el delito con menos casos fueron los secuestros, donde solo se reportó un hecho según el ministerio público.