51 personas se encuentran albergadas debido a las afectaciones que han provocado las lluvias, las 27 familias, conformadas 35 adultos y los 16 menores de edad, han sido distribuidas en 5 albergues.

El director de albergues dice que permanecen realizando monitoreos en las zonas de riego para evacuar a más familias de ser necesario.

En total son 180 albergues los que están disponibles ante cualquier emergencia.

El país se mantiene bajo alerta amarilla y se elevó a alerta naranja para la zona costera.