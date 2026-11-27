El 27 de noviembre concentra dos efemérides que vinculan conocimiento y arte: el Día Internacional de la Participación en la Ciencia para el Desarrollo Sostenible y el natalicio de Jimi Hendrix, ocurrido en 1942.

La primera fecha busca acercar la ciencia a la sociedad y promover la participación de las personas en la búsqueda de soluciones a los grandes desafíos del planeta.

La conmemoración recuerda que la investigación científica no debe quedarse en los laboratorios. Su propósito es convertirla en una herramienta accesible para construir un futuro más sostenible, enfrentar el cambio climático, proteger los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de las comunidades.

En el terreno artístico, Hendrix nació el 27 de noviembre de 1942 y está reconocido como uno de los guitarristas más influyentes de todos los tiempos.

Su talento revolucionó el rock por su manera de tocar la guitarra eléctrica y de experimentar con sonidos y efectos que transformaron la música de su época.

Canciones como Purple Haze, Hey Joe y All Along the Watchtower se convirtieron en referentes de su trayectoria.

A pesar de su corta carrera, el guitarrista dejó una huella en la industria musical e inspiró a artistas de distintas generaciones. La fecha invita a leer la ciencia y el arte como dos fuerzas capaces de transformar una sociedad.