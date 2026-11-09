21 feminicidios se han registrado en El Salvador durante el 2026

21 feminicidios se han registrado en El Salvador desde enero a septiembre de 2026, de estos el 57% han sido atribuidos a parejas o exparejas de las víctimas, según datos del observatorio de violencia contra las mujeres de Ormusa. Las nueve restantes han sido clasificadas como muertes violentas por otros agresores.

Mayo concentró la mayor cantidad de casos, con cinco víctimas, equivalentes al 23.8% del total. En septiembre se registraron cuatro hechos, mientras que en junio no hubo ningún feminicidio.

Santa Ana encabezó la lista de departamentos con ocho de los 21 casos reportados, seguido de San Salvador, con cuatro asesinatos de mujeres.

En cuanto a las edades, el grupo más afectado fue el de mujeres entre 26 y 35 años. En siete casos no se logró establecer la edad de las víctimas.

El arma blanca fue el medio más utilizado, con ocho casos, equivalentes al 38.1% del total. Le siguen la asfixia y las armas de fuego. Además, el observatorio identificó indicios de posible violencia sexual en cuatro de los hechos.

En cuanto a los presuntos responsables, se reportaron 14 capturas. En tres casos, los sospechosos se suicidaron y otro murió en un accidente de tránsito cuando intentaba huir. Sobre los demás hechos, según Ormusa, no se dispone de información acerca de los posibles agresores.