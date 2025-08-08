Dos personas se ahogaron durante la vacación de agosto, según datos presentado por Protección Civil, una de las víctimas se encontraba en un rancho en Playas Negras de La Unión, cuando fue rescatado con signos vitales, pero mientras era trasladado a un hospital falleció y el otro caso se registró en un rancho de la laguna de Apastepeque en San Vicente.

Los rescates acuáticos durante la temporada vacacional fueron 66, dos menos que 2024, otras atenciones de emergencias como incendios también se mantuvieron similar al año anterior.

En cuanto a la siniestralidad vial hubo un incremento en comparación con el mismo periodo de 2024, en total 358 percances en calles y carreteras, un incremento de 25 emergencias viales, se reportaron 19 fallecidos en estos accidentes mientras que hubo 45 capturas por supuesta conducción peligrosa.