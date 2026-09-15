¡205 años de independencia! ¿El Salvador ha alcanzado realmente su autonomía?

El Salvador conmemora este 15 de septiembre 205 años de la firma del Acta de Independencia de Centroamérica, un proceso que significó la separación política y territorial del dominio del Imperio Español. Sin embargo, historiadores señalan que el documento no estableció por sí solo una independencia plena del país.

Tras la firma del Acta en 1821, hubo intentos de anexión a México hasta 1823 y, desde 1824, se establecieron las Provincias Unidas de Centroamérica, que se mantuvieron durante aproximadamente dos décadas. Según los historiadores, El Salvador alcanzó una independencia política más definida alrededor de 1841.

A 205 años de aquel proceso, especialistas sostienen que la independencia continúa en construcción. Entre los principales desafíos mencionan la desigualdad social, la falta de autonomía económica, además de retos políticos y sociales que todavía persisten en el país.