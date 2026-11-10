2026 sería uno de los cuatro años más cálidos de la historia 

Si 2026 ya se perfila como uno de los cuatro años más calientes de la historia, ¿qué nos espera en 2027? La advertencia de los científicos es preocupante: el fenómeno de el niño continuará influyendo en el clima mundial y podría provocar otro año de temperaturas récord.

La alerta está contenida en un informe publicado recientemente por la Organización Meteorológica Mundial, organismo de Naciones Unidas, que advierte que este fenómeno alcanzará una intensidad extraordinaria y sus efectos se prolongarán durante los primeros meses del próximo año.

¿Qué tan caliente está ya el planeta? Entre enero y septiembre de 2026, la temperatura media global estuvo 1.47 grados Celsius por encima del promedio preindustrial. Además, los últimos doce años han sido los más cálidos desde que existen registros.

Pero hay otro indicador que refleja la magnitud del calentamiento: los océanos acumulan cantidades récord de calor por décimo año consecutivo. Sus aguas absorben cerca del 90 por ciento del exceso de energía del sistema climático.

El Salvador registró temperaturas extremas que rompieron récords históricos. Santa Rosa de Lima alcanzó 43.9 grados Celsius, San Miguel 41.7, Nueva Concepción 41.7, Güija 40.8 y San Francisco Gotera 40.5 grados.

El calor, la sequía y las lluvias extremas aumentan el riesgo de enfermedades, mortalidad, contaminación, desnutrición e inseguridad alimentaria. La ONU urge a reducir las emisiones, abandonar los combustibles fósiles y proteger a las comunidades vulnerables.