Una vendedora ambulante resultó lesionada tras ser embestida por un camión y un carro en el kilómetro 119 de la carretera Litoral, en Usulután Este.

La víctima, quien comercializaba frutas en la orilla de la vía, fue atendida de emergencia mientras la Policía Nacional Civil (PNC) inició la búsqueda de los responsables.

Horas después, agentes capturaron a José Rolando Díaz López (26), conductor de uno de los vehículos involucrados, quien presentaba 165 grados de alcohol en sangre, casi cuatro veces el límite legal.

El caso se suma a otros incidentes viales registrados en las últimas horas.