El embajador de México en El Salvador, Ricardo Cantú Garza- Día, junto a la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el desarrollo visitaron las instalaciones de la Red Salvadoreña de Medios.

Este órgano coordina programas de cooperación internacional de México, en su visita anunciaron la segunda fase del proyecto Sembrando Vidas. El proyecto busca detener la migración forzada brindando oportunidades para jóvenes y adultos dentro de sus fronteras.

Se espera que los proyectos beneficien a más de 20,000 personas, Emerson es uno de los beneficiarios del programa Amexcid en El Salvador que continúa laborando en las instalaciones de la Red Salvadoreña de Medios.

Por su parte el embajador de México en El Salvador, Ricardo Cantú Garza- Día, menciono los principales logros de la cooperación mexicana en El Salvador durante los últimos años.

Esta gira de trabajo en El Salvador tiene como objetivo fortalecer la cooperación bilateral para transformar realidades y abrir más oportunidades, en el país visitaran proyectos como sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro y las 8 escuelas México. La meta es que la cooperación se traduzca en desarrollo, bienestar y prosperidad compartida entre ambos países.