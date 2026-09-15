15 de septiembre es asueto remunerado

El 15 de septiembre como todos los asuetos deberá recibir un pago doble, según el código de trabajo establece que quienes presten sus servicios a su patrono devengarán un salario extraordinario integrado por el sueldo ordinario más un recargo del 100% de éste.

Las opiniones de los trabajadores se encuentran divididas, algunos aseguran que prefieren disfrutar con la familia y otros ganar un poco más debido al alto costo de la vida.

En el caso del sector de educación esto dependerá del convenio con el empleador ya que ellos reciben un día de descanso compensatorio.

Además, el artículo 192 del código de trabajo señala que si trabajan en horas extraordinarias, el cálculo para el pago de los recargos respectivos se hará con base al salario extraordinario establecido.