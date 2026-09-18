¿11 horas por cuatro días? El Salvador discute cambios en la jornada laboral

La comisión técnica que analiza una eventual reforma a la jornada laboral en El Salvador continúa evaluando diferentes propuestas. Entre las alternativas presentadas destacan un esquema de 11 horas de trabajo durante cuatro días y otro de 10 horas de lunes a jueves, con cuatro horas adicionales los viernes.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, confirmó las propuestas luego de una reunión con el sector empleador.

La Asociación Nacional de la Empresa presentó nueve puntos de coincidencia y planteó que la opcionalidad sea el eje central de la reforma, de modo que cada empresa pueda adaptar la jornada de acuerdo con su actividad económica, sin establecer una fórmula única para todos los sectores.